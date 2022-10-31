Как сообщает Politeka.net, еще в июне Верховная Рада запретила слушать российскую музыку в публичных местах. Однако это не мешает некоторым украинцам продвигать попсу из страны-агрессорки на ютубе и других интернет-платформах. Против этого выступила певица Злата Огневич и написала эмоциональный пост на своей странице в Instagram.

Злата Огневич напомнила, что на ютубе, как и на других сервисах, есть монетизация, так что за каждый просмотр своих видео, клипов, блогов российские селебрити получают деньги, которые затем вкладывают в экономику россии. И после трагедий в таких украинских городах как Мариуполь, Ирпинь, Буча и Изюм, просто немвсимо слушать российский контент.

"Как вам не стыдно! Разве у меня нет любимых треков? Есть, но я принципиально их не слушаю, ведь считаю культурный фронт не менее важным, чем другие. Давайте станем на защиту нашей страны все вместе", - призвала Злата Огневич.

Стоит отметить, что в Украине создадут "белый список" российских звезд, которые осуждают войну, развязанную россией. Однако, по мнению многих украинцев, в нем не должно быть селебритис, внезапно прозревших после полномасштабного вторжения 24 февраля.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.