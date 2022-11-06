Співак та екс-ведучий "Орла і Решки" Коля Сєрга, який зараз у лавах ЗСУ захищає Україну від російських загарбників, приїхав до Миколаєва.

На своїй сторінці в Instagram Микола розмістив емоційний пост, у якому розповів про трагедію з 13-річним хлопчиком, яка сталася в минулого місяця. Артист разом з колегами вирішили вшанувати пам'ять дітей, які загинули в результаті вторгнення рф.

"13 жовтня у Миколаєві, біля дитячої юнацької спортивної школи у житловий будинок потрапила російська ракета. Внаслідок теракту загинув 13-річний хлопчик Артем. «Культурний десант» ці дні працює в Миколаєві. І я вважаю, що це одна з найважливіших робіт за весь час проекту #стіникультури. Ми її присвячуємо дітям, дитинство яких нещадно вкрала війна", — пише Коля Сєрга.

Співак показав фото меморіальної стіни, яку вони створили на тлі тієї самої пошкодженої багатоповерхівки.

"Вони ніколи не будуть схожими на своїх одноліток у інших країнах. Вони завжди будуть старше на життя. І ми не підемо ні на які компроміси з терористами. Ні на жоден сантиметр землі. Ні на літеру. Щоб діти наших дітей мали щасливе дитинство і про війну знали тільки із книжок чи розповідей дорослих", — наголосив Сєрга.

"Наші діти будуть жити,

Вільним дихати повітрям,

В незалежній Україні

Вчитись, гратися, радіти!", — написали артисти на стіні.

Нагадаємо, що Коля Сєрга та Даніель Салем терміново звернулися до українців.

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