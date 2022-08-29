Ведучий "Орла та Решки" Коля Серга у свої 33 роки ще не обзавівся сім'єю і не був одружений.

Як повідомляє Politeka.net, військовий, ведучий "Орла і Решки" та співак Коля Серга захищає рідну Одесу та бореться за свободу земляків. Багатьох українок турбує питання його особистого життя. В інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу він розповів, чи знайшов даму серця, яка чекає на нього з війни.

Ведучий Коля Серга у свої 33 роки ще не обзавівся сім'єю і не був одружений. Теми любовних відносин він спритно обходить стороною, проте деякі подробиці він все ж таки вирішив розкрити Доротюк. Зокрема, він зазначив, що війна не посилює почуття, а навпаки, їх притуплює.

Як зізнався знаменитість, у нього на цьому ґрунті навіть був внутрішній конфлікт. Був момент, коли йому хотілося завести якісь зв'язки та побудувати стосунки, але все було "заморожено".

"Працюєш із дуже високими емоційними станами, а кохання - це тонка штука. Може я помиляюся, щось зміниться. Але під час війни я не зможу це розглянути, відчути. Зараз особистих стосунків з дівчиною у мене немає і найближчим часом їх не буде", - пояснив Коля Серга .

Нагадаємо, що Коля Серьга розповів, як окупанти в Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренко.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і Решки" Коля Серга пояснив, чому пішов захищати Україну.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла та Решки" Коля Серга був приманкою для колаборантів в Одесі.