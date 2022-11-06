На своей странице в Instagram Николай разместил эмоциональный пост, в котором рассказал о трагедии с 13-летним мальчиком, произошедшей в прошлом месяце. Артист вместе с коллегами решили почтить память детей, погибших в результате вторжения рф.
"13 октября в Николаеве, возле детской юношеской спортивной школы в жилой дом попала российская ракета. В результате теракта погиб 13-летний мальчик Артем. «Культурный десант» эти дни работает в Николаеве. И я считаю, что это одна из важнейших работ за все время проекта #стеныкультуры. Мы ее посвящаем детям, детство которых беспощадно украла война", - пишет Коля Серга.
Певец показал фото мемориальной стены, созданной на фоне той самой поврежденной многоэтажки.
"Они никогда не будут похожи на своих сверстников в других странах. Они всегда будут старше на жизнь. И мы не пойдем ни на какие компромиссы с террористами. Ни на один сантиметр земли. Ни на букву. Чтобы дети наших детей имели счастливое детство и про войну знали только из книг или рассказов взрослых", - подчеркнул Серга.
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"Наши дети будут жить,
Свободным дышать воздухом,
В независимой Украине
Учиться, играть, радоваться!", - написали артисты на стене.
Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга честно признался, нашел ли даму сердца.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга был приманкой для коллаборантов в Одессе.