Співак та ведучий "Орла і Решки" Коля Сєрга, який зараз захищає батьківщину від російських загарбників, терміново звернувся до українців.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив важливий пост, яким поділився популярний телеведучий та боєць ЗСУ Даніель Салем.

"Друзі, це посилання термінове! Будь ласка, дочитайте до кінця. Закликаю всіх вас, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від домислів та публічних оцінок будь яких дій Збройних Сил України. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника та звільнення наших територій є НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ цієї інформації", — наголосив Сєрга.

Співак закликав українців чекати на офіційні повідомлення та вірити в ЗСУ, які майстерно виконують свою роботу.

"У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках! Вигадані перемоги – не наближають, а віддаляють справжню перемогу. Будь ласка, донесіть це повідомлення до якомога більшої кількості людей. Зараз! Це ваш вклад в нашу Перемогу!", — додав Коля.

Даніель Салем зробив репост заяви Сєрги, а також повідомив, що окупанти скаженіють від успіхів ЗСУ та б'ють по мирним містам.

"Миколаїв. Було дуже гучно. На жаль, є жертви та постраждалі. У орків горить, вони б'ють по місту серед білого дня", — розповів телеведучий.

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