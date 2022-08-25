Український музикант та екс-ведучий шоу "Орел і Решка" Коля Серга з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов захищати нашу країну від загарбників.

Як пише Politeka.net , в інтерв'ю Славі Дьоміну музикант розповів, що двічі допомагав ловити зрадників в Одесі.

«Двічі був причетний до затримання колаборантів. Вперше навіть я поїхав як приманка на зустріч, і "накрили" людину", - згадав артист.

При цьому він зазначив, що цю історію з "ловом на живця" в деталях поки він розкривати не може.

Артист також додав, що друга історія була не менш вражаючою.

«До мене підійшла людина та запропонувала співпрацю. Він сказав, що у родичів у Росії, і вони погані, і запропонував попрацювати. Я погодився, взяв у нього номер телефону, і попросив хлопців перевірити чоловіка. А наші хлопці вміють діставати інформацію, навіть якщо для цього потрібно дві доби не спати. І виявилось, що це був ФСБ-шник,

– поділився Коля Серга.

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