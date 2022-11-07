Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав україцям дві важливі поради.

"Пшоно в Україні їли дуже давно і дуже багато. От. Пік популярності його був під час козацтва. Пшоно варили у великих казанах, здоровими такими порціями, щоб всі наїлися і набралися сил. За моєї каденції існування на цій планеті, я оцінив пшоно не зразу. Шо приховувати, взагалі не любив. Але потім виявилося, що «справа не в ній, справа в мені». Буває. Бо коли пшоно перевариш, то воно перетворюється в кашу, яку важко їсти. Не кажучи вже про задоволення", — пише Клопотенко.

Євген виокремив два важливих момента для пригоування пшоняної каші. Перший — добре промивати пшоно, щоб воно не було гірким. Другий — не переварювати. Варто варити пшоно не 40 хвилин, а 20-30, тоді отримаєте зовсім інший смак. Зірка "Мастер Шеф" також додав, що щиро полюбив цю крупу, коли зрозумів, як її готувати, і зварив смачнющий куліш.

"Можна подумати, нашо ото так заморочуватися заради якоїсь каші. А я скажу так: якщо їжу не готувати, то пам’ять про неї розмивається і зникає. І так само зникає пам’ять про свій культурний код. Я, наприклад, пів дитинства годував папуг просом, але не знав що вони їли пшоно і були трішки козаками. Зникає пам’ять — зникає частинка нашої історії. Пшоно це теж про нашу історію. Бо от перекладіть пшоно на англійську і спробуйте пояснити іноземцям, що воно таке. Ніхто цього не знає. А значить це наше, унікальне. Подумайте про це. А потім візьміть і приготуйте собі замість італійського різото — українське пшоно", — наголосив Євген Клопотенко.

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