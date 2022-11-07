В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар дал украинцам два важных совета.



"Пшено в Украине ели очень давно и очень много. Вот. Пик популярности его был во время казачества. Пшено варили в больших котлах, здоровыми такими порциями, чтобы все наелись и набрались сил. При моей каденции существования на этой планете, я оценил пшено не сразу. Что скрывать, вообще не любил. Но потом оказалось, что «дело не в нем, дело во мне». Бывает. Ибо когда пшено переваришь, то оно превращается в кашу, которую трудно есть. Не говоря уже об удовольствии", - пишет Клопотенко.

Евгений выделил два важных момента для приготовления пшенной каши. Первый — хорошо промывать пшено, чтобы оно не было горьким. Второй – не переваривать. Следует варить пшено не 40 минут, а 20-30, тогда получите совсем другой вкус. Звезда "Мастер Шеф" также добавил, что искренне полюбил эту крупу, поняв, как ее готовить, и сварил вкусный кулиш.

"Можно подумать, зачем так заморачиваться ради какой-то каши. А я скажу так: если еду не готовить, то память о ней размывается и исчезает. И так же исчезает память о своем культурном коде. Я, например, пол детства кормил попугаев просом, но не знал, что они ели пшено и были немного казаками. Исчезает память — исчезает частица нашей истории. Пшено это тоже о нашей истории. Ибо вот переведите пшено на английский и попытайтесь объяснить иностранцам, что оно такое. Никто этого не знает. А значит, это наше, уникальное. Подумайте об этом. А потом возьмите и приготовьте себе вместо итальянского ризотто — украинское пшено", — отметил Евгений Клопотенко.

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