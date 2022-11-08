За словами Данилка, його зміна стилю має причину. Так, за його словами, був період, коли він дуже погано почувався і скасував концерти. Працював лише на «разових», «замовних».
«Хоч мені це було теж важко. Я погодився на контракт на Х-Фактор, спробувати себе в цій ролі і знайти себе як Данилка. Я знав, як виглядає Сердючка і знав, як це зробити добре. Як виглядає Данилко, я не знав. Ну який він має бути? Як його замалювати?», - згадує Данилко той період в інтерв'ю «Скажи Гордєєвій».
За його словами, так він знайшов свій стиль, і його вже можна «замалювати».
«Чорна маска, кепка… Іде навіть наш Діма, який у колективі працює зайцем, і він одягнув чорну маску й кепку, чорний реглан і йому кажуть: «Що ти одягнувся як Данилко?»… Мені не йшов чорний колір, я ходив тільки у синіх джинсах, кедах, картата сорочка. Потім як відрізало. Я вдягнув чорний і не можу його зняти. Я думаю, що період такий», - розповів Данилко, чому тепер завжди у чорному.
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Данилко зазначає, що коли закінчиться війна, він зніме маску, кепку і зробить гарну зачіску.
Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, що його дратує і чому він набрав зайву вагу.
Також повідомлялося, що Андрій Данилко ховає під кепкою.
Крім того, Politeka.net писала, що Данилко розповів про пережитий жах.