З недавніх пір український співак та актор Андрій Данилко носить речі лише чорного кольору, а чорну кепку він знімає лише заради того, щоб його Вєрка Сердючка змогла постати перед публікою із зіркою на голові.

За словами Данилка, його зміна стилю має причину. Так, за його словами, був період, коли він дуже погано почувався і скасував концерти. Працював лише на «разових», «замовних».

«Хоч мені це було теж важко. Я погодився на контракт на Х-Фактор, спробувати себе в цій ролі і знайти себе як Данилка. Я знав, як виглядає Сердючка і знав, як це зробити добре. Як виглядає Данилко, я не знав. Ну який він має бути? Як його замалювати?», - згадує Данилко той період в інтерв'ю «Скажи Гордєєвій».

За його словами, так він знайшов свій стиль, і його вже можна «замалювати».

«Чорна маска, кепка… Іде навіть наш Діма, який у колективі працює зайцем, і він одягнув чорну маску й кепку, чорний реглан і йому кажуть: «Що ти одягнувся як Данилко?»… Мені не йшов чорний колір, я ходив тільки у синіх джинсах, кедах, картата сорочка. Потім як відрізало. Я вдягнув чорний і не можу його зняти. Я думаю, що період такий», - розповів Данилко, чому тепер завжди у чорному.

Данилко зазначає, що коли закінчиться війна, він зніме маску, кепку і зробить гарну зачіску.

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, що його дратує і чому він набрав зайву вагу.

Також повідомлялося, що Андрій Данилко ховає під кепкою.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилко розповів про пережитий жах.