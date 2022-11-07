З дружиною Сніжаною Бабкіною Сергій виховує трьох неповнолітніх дітей: дочку Веселину, синів Артура та Єлисея. Артист часто зазначає, що сім'я для нього є найважливішим у житті. Після початку повномасштабного вторгнення рф зіркова родина виїхала з рідного Харкова за кордон.

Цього раз на сторінці Бабкіна в Instagram рідні вирішили публічно привітати його, розмістивши цікавий колаж зі світлин музиканта, на яких видно, що він не боїться експериментувати з образами та як кардинально він встиг змінитися з 2005 року.

"Традиція‼️ Щороку, вранці 7 листопада, хтось таємно пробирається до Інстаграма Бабкіна, щоб привітати його з Днем Народження!🎉 Ми вітаємо тебе, наш КОСМОТАТО, з Новим Роком! Дякуюємо тобі за безмежність твоєї душі! За доброту твого величезного серця! Дуже Любимо! Міцно обіймаємо!💙", — привітали Сергія Бабкіна найрідніші.

Українці в коментарях також приєднуються до привітань: "З Днем народження! Хай супутниками в житті завжди буде перемога та фарт!", "Скорішого миру і спокою нашій Україні і особисто нашому улюбленому місту на літеру Х❤️", "Щастя, миру, добра, натхнення, успіхів і здійснених мрій! Дякую за гарні пісні, за душевність, за потужну енергетику, за можливість насолоджуватися музикою СБ".

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.

Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.