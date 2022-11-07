Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин 7 ноября отмечает свой день рождения, ему исполняется 44 года.

С женой Снежаной Бабкиной Сергей воспитывает троих несовершеннолетних детей: дочь Веселину, сыновей Артура и Елисея. Артист часто отмечает, что семья для него самое главное в жизни. После начала полномасштабного вторжения рф звездная семья уехала из родного Харькова за границу.

В этот раз на странице Бабкина в Instagram родные решили публично поздравить его, разместив интересный коллаж из фотографий музыканта, на которых видно, что он не боится экспериментировать с образами и как кардинально он успел измениться с 2005 года.

"Традиция‼️ Ежегодно, утром 7 ноября, кто-то тайно пробирается в Инстаграм Бабкина, чтобы поздравить его с Днем Рождения! 🎉 Мы поздравляем тебя, наш КОСМОПАПА, с Новым Годом! Спасибо тебе за безграничность твоей души! ! Крепко обнимаем! 💙", — поздравили Сергея Бабкина самые родные.

Украинцы в комментариях также присоединяются к поздравлениям: "С Днем рождения! Пусть спутниками в жизни всегда будет победа и фарт!", "Скорейшего мира и покоя нашей Украине и лично нашему любимому городу на букву Х❤️", "Счастья, мира, добра, вдохновения, успехов и исполненных мечтаний! Спасибо за хорошие песни, за душевность, за мощную энергетику, за возможность наслаждаться музыкой СБ".

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.