Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук вирішила поділитися з шанувальниками трьома правилами щасливого життя

⠀

"Для щастя треба прийняти себе як є. Якщо ви хочете почати шлях до свого щастя, то починати треба саме з тієї точки, в якій ви знаходитесь прямо зараз. Чекати іншого часу чи кращого моменту немає ніякого сенсу. Прийняти себе означає усвідомити, що ви ось така людина з усіма достоїнствами, помилками, обставинами і ви можете бути щасливі вже зараз", — пише Ганна.



⠀

По-друге, для щастя треба зрозуміти, що саме приносить вам задоволення в житті.

"Які речі приносять вам радість? Подумайте про них або найкраще складіть список того, що вас тішить. І просто робіть це. «Щоб бути щасливим, треба постійно прагнути цього щастя і розуміти його. Воно залежить не від обставин, а від себе…»", — наголосила актриса.

⠀

Зірка також додала, що також, аби бути щасливим, треба жити сьогоднішнім днем.



⠀

"Те, що було – минулося. Те, що буде – невідомо. Щастя не може бути вчорашнім чи завтрашнім, воно завжди сьогоднішнє! Станьте щасливою людиною прямо зараз. Не вчора і не в майбутньому. Ось такі вони чарівні три правила людського щастя. Прості та ефективні", — пояснила Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.