Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук решила поделиться с поклонниками тремя правилами счастливой жизни

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"Для счастья нужно принять себя как есть. Если вы хотите начать путь к своему счастью, то начинать нужно именно с той точки, в которой вы находитесь прямо сейчас. Ждать другого времени или лучшего момента нет никакого смысла. Принять себя значит осознать, что вы вот такой человек со всеми достоинствами, ошибками, обстоятельствами и вы можете быть счастливы уже сейчас", - пишет Анна.



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Во-вторых, для счастья надо понять, что именно доставляет вам удовольствие в жизни.

"Какие вещи приносят вам радость? Подумайте о них или лучше составьте список того, что вас радует. И просто делайте это. «Чтобы быть счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью и понимать его. Оно зависит не от обстоятельств, а от себя…»", - подчеркнула актриса.

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Звезда также добавила, что также, чтобы быть счастливым, нужно жить сегодняшним днем.



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"То, что было – прошло. То, что будет – неизвестно. Счастье не может быть вчерашним или завтрашним, оно всегда сегодняшнее! Станьте счастливым человеком прямо сейчас. Не вчера и не в будущем. Вот такие они волшебные три правила человеческого счастья. Простые и эффективные", - объяснила Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

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