Настя Каменських змінює вбрання як рукавички та міксує різні стилі, не боячись модних експериментів.

Як повідомляє Politeka.net, популярна у країнська співачка Настя Каменських продемонструвала стильний осінній образ, у якому вирушила на прогулянку містом, а заразом і похвалилася портретним знімком. Ефектні фото артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Співачка уславилася завзятою модницею і не приховує, що вона – невиправний шопоголік, і якось навіть показала свою велику колекцію взуття. Настя Каменських змінює вбрання як рукавички та міксує різні стилі, не боячись модних експериментів, вона ревно стежить за трендами та демонструє актуальні аутфіти.

Цього разу Настя позувала на тлі дерев із жовтим листям. На виконавиці – чорна куртка з масивними кишенями. У руках співачка тримала кленовий листок. Найбільше привертає увагу яскравий макіяж знаменитості: вона підкреслила очі тушшю і олівцем, а на губи нанесла помаду.

У підписі до знімку Настя Каменських написала: "Осінній настрій".

Знімок дуже швидко зібрав безліч лайків та компліментів на адресу української зірки: "Боже, я закохався у твої очі, вони дуже щирі", "Гарні локони", "Тепле фото. Дуже красиво і надихаюче. Дякую. Дякую", "Дуже красиво" , "Гарна, Настя".

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