Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских продемонстрировала стильный осенний образ, в котором отправилась на прогулку по городу, а заодно и похвасталась портретным снимком. Эффектные фото артистка разместила на своей странице в Instagram.

Певица прослыла заядлой модницей и не скрывает что она – неисправимый шопоголик, и как-то даже показала свою внушительную коллекцию обуви. Настя Каменских меняет наряды как перчатки и миксует различные стили, не боясь модных экспериментов, она ревностно следит за трендами и демонстрирует актуальные аутфиты.

На этот раз Настя позировала на фоне деревьев с желтыми листьями. На исполнительнице - черная куртка с массивными карманами. В руках певица держала кленовый листик. Больше всего притягивает внимание яркий макияж знаменитости: она подчеркнула глаза тушью и карандашем, а на губы нанесла нбдовую помаду.

В подписи к снимку Настя Каменских написала: "Осеннее настроение".

Снимок очень быстро собрал множество лайков и комплиментов в адрес украинской звезды: "Боже, я влюбился в твои глаза, они очень искренние", "Красивые локоны", "Теплое фото. Очень красиво и вдохновляюще. Спасибо. Спасибо", "Очень красиво", "Красивая, Настя".

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.