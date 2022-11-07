Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила змінити головне фото профілю, обравши своє архівне фото, на якому вона натхенно позує в ніжній білій сукні.
"Час змінити головне фото🤍Не губіть", — лаконічно написала Катя під новою світлиною.
На публікацію відреагував ведучий Володимир Остапчук, написавши в коментарях: "Кать 🔥".
Шанувальники також засипали Катерину Кухар компліментами: "Така гарна!😍", "Чарівна жінка", "Ого?!❤️", "Боже яка неймовірна😍", "всі перепони в нашій голові, моя найулюбленіша прима", "Справжня маленька чарівна принцеса", "Очі...в першу чергу, неймовірні", "так виглядає НІЖНІСТЬ 🙌", "Бог створив вас без жодної помилки", "Доброго ранку, найкрасивіша та найталановитіша дівчинка 🌹", "Виточена, ніжна, гарненька Дюймовочка", "Як порцелянова лялечка".
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Ти йдеш, а я чому не можу?": трагічна історія українки, яка втратила коханого на війні
Дружина Мірзояна Матвієнко вразила кадрами з дочкою, яку народила в 17 років: "Особлива дівчинка"
Єфросиніна новим постом зачепила Нікітюк, Бадоєва та інших знаменитостей: "Як же багато..."
Полякова розповіла, як насправді грузини ставляться до українців: "Виходиш в аеропорту, і одразу…"
Раніше Катерина також поділилася з шанувальниками відомою цитатою з "Маленького принца" Антуана де Сент-Екзюпері, знявши ефектне відео, на якому вона на розгорнуту книгу сипле пелюстки троянд: «Люди забули цю істину, — сказав Лис, — Але ти не повинен забувати. Ти назавжди відповідальний за того, кого приручив. Ти відповідальний за свою троянду…».
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.