Відома балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар наважилася на несподівані зміни та здивувала шанувальників.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила змінити головне фото профілю, обравши своє архівне фото, на якому вона натхенно позує в ніжній білій сукні.

"Час змінити головне фото🤍Не губіть", — лаконічно написала Катя під новою світлиною.

На публікацію відреагував ведучий Володимир Остапчук, написавши в коментарях: "Кать 🔥".

Шанувальники також засипали Катерину Кухар компліментами: "Така гарна!😍", "Чарівна жінка", "Ого?!❤️", "Боже яка неймовірна😍", "всі перепони в нашій голові, моя найулюбленіша прима", "Справжня маленька чарівна принцеса", "Очі...в першу чергу, неймовірні", "так виглядає НІЖНІСТЬ 🙌", "Бог створив вас без жодної помилки", "Доброго ранку, найкрасивіша та найталановитіша дівчинка 🌹", "Виточена, ніжна, гарненька Дюймовочка", "Як порцелянова лялечка".

Раніше Катерина також поділилася з шанувальниками відомою цитатою з "Маленького принца" Антуана де Сент-Екзюпері, знявши ефектне відео, на якому вона на розгорнуту книгу сипле пелюстки троянд: «Люди забули цю істину, — сказав Лис, — Але ти не повинен забувати. Ти назавжди відповідальний за того, кого приручив. Ти відповідальний за свою троянду…».

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Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

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