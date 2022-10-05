Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила жарт, присвячений підмоченій репутації найбагатшої людини світу та його компанії Tesla після низки постів у Twitter, де Маск запропонував "мирний" план завершення війни рф проти України, повторивши риторику кремлівських пропагандистів.
"- я вже під’їхав, виходь!
- що за машина?
- тесла)
- я не вийду.
pov: той момент, коли потрібно «робити ноги»…😅", — написала Кухар під відео.
При цьому на опублікованих Катериною кадрах, вона сідає не в Tesla, а в автомобіль Porsche, та починає дрифтувати.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Новий голова НБУ, з'ясувалося, хто може ним стати після Шевченка: "Має добрі стосунки з Єрмаком"
Сергій Притула хльостко відповів Маску на його пропозиції: «Ілон, мужик…»
Перша країна готується залишити путінську ОДКБ, заява влади: "Це дуже серйозний зміст"
Шанувальники судді "Танців із зірками" посміялися над актуальним жартом, але не обійшлося й без критики за жарти та показну розкіш у розпал війни:
"Люди гинуть на війні, Вона стирчить від життя: Чому твій чоловік не йде воювати…!";
"А-ха-ха! Клас! Катюша, це хіт! 😄💪🏻";
"Так це ж не тесла - можна виходити. Порш Тайкан поки норм";
"Зараз Тесла після заяв Маска 👇👇👇";
"Достойній жінці - достойну машину!❤️";
"Тонко та геніально 👏 браво 🔥";
"Недарма кажуть, що талановита людина талановита у всьому! Як хвацько ви рулюєте! Адже це не дублер?".
Нагадаємо, Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням.
Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті та назвав причину.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина показала, як схуднути незвичайним способом.