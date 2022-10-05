Відома українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вирішила також відреагувати на скандальні заяви Ілона Маска.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила жарт, присвячений підмоченій репутації найбагатшої людини світу та його компанії Tesla після низки постів у Twitter, де Маск запропонував "мирний" план завершення війни рф проти України, повторивши риторику кремлівських пропагандистів.

"- я вже під’їхав, виходь!

- що за машина?

- тесла)

- я не вийду.

pov: той момент, коли потрібно «робити ноги»…😅", — написала Кухар під відео.

При цьому на опублікованих Катериною кадрах, вона сідає не в Tesla, а в автомобіль Porsche, та починає дрифтувати.

Шанувальники судді "Танців із зірками" посміялися над актуальним жартом, але не обійшлося й без критики за жарти та показну розкіш у розпал війни:

"Люди гинуть на війні, Вона стирчить від життя: Чому твій чоловік не йде воювати…!";

"А-ха-ха! Клас! Катюша, це хіт! 😄💪🏻";

"Так це ж не тесла - можна виходити. Порш Тайкан поки норм";

"Зараз Тесла після заяв Маска 👇👇👇";

"Достойній жінці - достойну машину!❤️";

"Тонко та геніально 👏 браво 🔥";

"Недарма кажуть, що талановита людина талановита у всьому! Як хвацько ви рулюєте! Адже це не дублер?".

Нагадаємо, Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням.

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко поставив хрест на особистому житті та назвав причину.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина показала, як схуднути незвичайним способом.