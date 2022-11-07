В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила сменить главное фото профиля, выбрав свое архивное фото, на котором она вдохновенно позирует в нежном белом платье.
"Время сменить главное фото 🤍Не теряйте", - лаконично написала Катя под новой фотографией.
На публикацию отреагировал ведущий Владимир Остапчук, написав в комментариях: " Кать 🔥".
Поклонники также засыпали Екатерину Кухар комплиментами: "Такая красивая! 😍", "Волшебная женщина", "Ого?!❤️", "Боже какая невероятная 😍", "все преграды в нашей голове, моя самая любимая прима", "Настоящая маленькая очаровательная принцесса" ", "Глаза...в первую очередь, невероятные", "так выглядит НЕЖНОСТЬ 🙌", "Бог сотворил вас без всякой ошибки", "Доброе утро, самая красивая и талантливая девочка 🌹", "Утонченная, нежная, хорошенькая Дюймовочка", "Как фарфоровая куколка".
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Ранее Екатерина также поделилась с поклонниками известной цитатой из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери, сняв эффектное видео, на котором она на развернутую книгу сыплет лепестки роз: «Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — Но ты не должен забывать. Ты навсегда ответственен за того, кого приручил. Ты ответственен за свою розу…».
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.