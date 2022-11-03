Відома балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов звернулися до українців із закликом про допомогу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила ефектне відео, в якому разом з чоловіком танцює в стінах Київського державного хореографічного училища, ректором якого є Кухар. До Всесвітнього дня балета, який відзначали 2 листопада, артистка зробила важливу заяву.

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"Особливий день для всієї нації! Тому що український балет – це те, чим ми можемо пишатись. Те, що нас об’єднує, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Попри всі трагедії й складнощі, нерозуміння майбутнього, що ми сьогодні переживаємо — маємо надважливу місію, не тільки перемогти ворога, а й зберегти свою культурну спадщину. Тому що нація без культури, наче дитина без тата й мами, адже саме вони дають дитині найкраще. Саме вона представляє нас світу й створює наше ДНК, розкриває душу й характер народу, що формувались століттями", — пише Катерина.

Тому Кухар та Стоянов оголосили про збір коштів на порятунок стін навчального закладу та закликали українців долучатися.

"І задля цієї міссії завтра відкриваємо збір коштів на спасіння балетних стін KSBC! Підтримаємо мрії майбутніх балетних зірок разом! Підтримаємо мистецьку душу нашої нації!", — наголосила балерина.

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