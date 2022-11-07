Христина Горняк наголосила, що падати духом просто – особливо у такий час як зараз.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк любить спілкуватися з користувачами мережі та ділитися з ними корисними порадами та моментами зі свого життя. На цей раз вона розповіла, де вона бере сили, щоб не падати духом після того, що відбувається в Україні. Дівчина поспішила відповісти на своїй сторінці в Instagram.

Христина Горняк зазначила, що падати духом просто – особливо у такий час як зараз. Але набагато складніше вибратися із цього стану.

"Закінчити життя або перевести його в деприсивну фазу - не мій варіант. Я ще стільки всього не отримала від життя, стільки всього не зробила. Я не з тих, хто опускає руки, я з тих, хто змінює напрямок, якщо щось робить некомфортно чи завдає біль", - зазначила вона.

Також Христина Горняк додала, що вона піднімає свій носик і йде далі, адже життя прекрасне – поки що є. Тому порадила не упускати руки та не дозволяти собі пасти духом.

Слід зазначити, що після новини про офіційне розлучення телеведучий Володимир Остапчук та Христина Горняк цікаво відреагували — шоумен взагалі зник із Instagram, а нотаріус активно просуває свій мотиваційний простір "ORA". Жоден із них не підтвердив чи спростував чутки.

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