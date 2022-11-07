Кристина Горняк отметила, что падать духом просто - особенно в такое время как сейчас.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк любит общаться с пользователями сети и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни. В этот раз она рассказала, где она берет силы, чтобы не падать духом после происходящего в Украине. Девушка поспешила ответить на своей странице в Instagram.

Кристина Горняк отметила, что падать духом просто - особенно в такое время как сейчас. Но намного сложнее выбраться из этого состояния.

"Закончить жизнь или перевести ее в деприсивную фазу - не мой вариант. Я еще столько всего не получила от жизни, столько всего не сделала. Я не из тех, кто опускает руки, я из тех, кто меняет направление, если что-то делает некомфортно или причиняет боль", - отметила она.

Также Кристина Горняк добавила, что она поднимает свой носик и идет дальше, ведь жизнь прекрасная - пока есть. Потому посоветовала не опускать руки и не позволять себе пасть духом.

Стоит отметить, что после новости об официальном разводе телеведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк интересно отреагировали — шоумен вообще исчез из Instagram, а нотариус активно продвигает свое мотивационное пространство "ORA". Ни один из них не подтвердил или опроверг слухи.

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