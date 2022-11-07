Батько Андрія Данилка Михайло зловживав алкоголем і піднімав руку на дружину, через що майбутньому артисту доводилося бігати надвір, щоб викликати міліцію.

За його словами, батько ночами стукав у вікно і викликав дружину «поговорити». Після цього стукоту Андрій знав, що за хвилину йому треба буде дістати табуреточку, бігти до телефону, набирати 02 і говорити в трубку: «Виїжджайте, Рози Люксембург, 57, квартира 11».

Батько Андрія Данилка помер, коли йому було сім років від онкологічного захворювання. Як виявилось, жодних образ Андрій на батька не тримає.

«У мене навіть питання таке не стояло. То було і було. Я не суддя йому і в мене не було якоїсь образи», - сказав Андрій в інтерв'ю "Скажи Гордєєвій", відповідаючи на запитання, чи пробачив він свого батька.

Артист також припускає, що через відсутність прикладу сім'ї у нього не склалося з особистим життям. Нагадаємо, актор жодного разу не був одружений, дітей не має.

«Я не мав прикладу. Через це, мабуть, і в мене не трапилася сім'я. Це я зараз розумію. Коли кажуть про приклад. А ми ж мавпуємо. Можливо, я більше набрався у художній школі, у театрі-студії «Гротеск», бо я копіював режисера чи вчителя з малювання. Ось я більше у цій сфері крутився. Я вдома не був, бо там не було місця. Одинадцять квадратних метрів, відсутність кухні, туалет на вулиці загальний для всього двору», – розповів Данилко про умови життя.

І все-таки, за його словами, діти були дуже щасливі. Вони ж не знали, що може інакше.

«У цьому не було жодної проблеми, ми були дуже щасливими, бо не знали, як буває інакше», - каже Данилко.

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