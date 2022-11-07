Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду поділилася у сторис забавним кадром та розповіла про те, як війна змінила її графіки.
На новій фотографії Маша зняла своє обличчя крупним планом, на ньому яскравий макіяж з акцентом на губах, і воно обрамлене пасмами темного волосся. При цьому на обличчі біля телезірки видно смуток та втому, вона уважно дивиться в об'єктив.
"Дивно, як війна скасувала календарні вихідні та робочі дні у традиційному їх розумінні. Все стерлося і змішалося, тепер ти можеш виконати ту чи іншу раніше просту справу за умови збігу хуліарду обставин", - підписала сторис Марія.
Вона також заінтригувала зйомками улюбленого проекту своїх глядачів: "Ось зараз вилітаю з надією зняти ваш улюблений проект. Куди?"
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Судячи з геолокації, Єфросиніна зробила цей знімок для сторіс у польській столиці Варшаві.
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