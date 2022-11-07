Відома телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як війна вплинула на її роботу та життя.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду поділилася у сторис забавним кадром та розповіла про те, як війна змінила її графіки.

На новій фотографії Маша зняла своє обличчя крупним планом, на ньому яскравий макіяж з акцентом на губах, і воно обрамлене пасмами темного волосся. При цьому на обличчі біля телезірки видно смуток та втому, вона уважно дивиться в об'єктив.

"Дивно, як війна скасувала календарні вихідні та робочі дні у традиційному їх розумінні. Все стерлося і змішалося, тепер ти можеш виконати ту чи іншу раніше просту справу за умови збігу хуліарду обставин", - підписала сторис Марія.

Вона також заінтригувала зйомками улюбленого проекту своїх глядачів: "Ось зараз вилітаю з надією зняти ваш улюблений проект. Куди?"

Судячи з геолокації, Єфросиніна зробила цей знімок для сторіс у польській столиці Варшаві.

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