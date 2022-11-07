Катерина Реп'яхова також додала, що чоловік незабаром має до них приїхати – Віктор Павлик на вихідних давав благодійні концерти, а тепер поспішає до дружини та сина.

Як повідомляє Politeka.net, дружина Віктора Павлика, блогер Катерина Реп'яхова, розповіла, що їх однорічний син захворів. Катерина поверталася з мамою та сином в Україну після відпочинку. Вони простояли на кордоні понад дві години, і раптом Мишкові стало погано і їм довелося зупинитися в Одесі. На своїй сторінці в Instagram-Stories Репяхова розповіла, як зараз почувається хлопчик.

Як розповіла Катерина, у хлопчика піднялася температура і його почало нудити. Крім цього, Мишка мучить діарея.

"Вчора ми викликали швидку допомогу. Приїхали хороші лікарі і ми залишилися ними задоволені, але нічого нового вони нам не сказали. Приписали ліки, сказали пити багато води, щоб не було зневоднення, і ентеросгель від отруєння. Мишкові вночі знову стало погано і довелося ставити йому свічки... Це найскладніша хвороба, яку переживав Мишуся. У мене сил моральних та фізичних - вже на нулі", - поділилася Катерина Реп'яхова.

Крім того, хлопчик вперше за дві доби зміг встати з ліжка та подолати температуру без жарознижувальних препаратів.

Катерина Реп'яхова також додала, що чоловік незабаром має до них приїхати – Віктор Павлик на вихідних давав благодійні концерти, а тепер поспішає до дружини та сина.

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