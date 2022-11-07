Вдячні воїни іноді надсилають Тетяні Песик "сувеніри" з передової, які потім розігрують серед українців, що задонали.

Комік та актриса шоу "Ліга сміху" та "Жіночий квартал" Тетяна Песик приїхала з Тернополя до столиці на зйомки нового проекту. Прокинувшись від перших вибухів, актриса вирішила повернутися до рідного міста. В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона зізналася, чому не поїхала за кордон і розповіла про нетиповий "сувенір" від бійців ЗСУ з передової.

Приїхавши додому, мама зібрала Тані тривожну валізу, щоб у разі небезпеки вона змогла виїхати за кордон. Однак зіркова дочка навіть не розглядала такої можливості.

"У мене взагалі такої думки не було. Ні бажання залишати країну, ні бажання залишати одних батьків. Чому я маю їхати за кордон, займати чиєсь місце?!", розповіла Тетяна Песик.





Тетяна Песик та її колеги із комедійної групи "VIP Тернопіль" після початку повномасштабної війни почали займатися волонтерством. Вдячні воїни іноді надсилають гумористам "сувеніри" з передової, які потім розігрують серед українців, що задонали. Так удома у Тетяни Песик виявилося крило російського літака.

"У мене вдома, щоб ви розуміли, лежить крило російського літака. Військові передали. Таке величезне. І я його хочу зараз розіграти, не знаю, кому воно потрібне буде вдома", – поділилася гумористка.

Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" Песик вперше повернулася додому з початку війни, зворушливі кадри.

Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу" Песик стала на автомобілі, скопіювавши позу Ван Дамма.

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Песик пожартувала над дружиною Шарія, записавши від її імені звернення.