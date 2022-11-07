Известная телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как война повлияла на ее работу и жизнь.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не раз попадала в скандалы из-за языкового вопроса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда поделилась в сторис забавным кадром и рассказала о том, как война поменяла ее графики.

На новой фотографии Маша запечатлела свое лицо крупным планом, на нем яркий макияж с акцентом на губах, и оно обрамлено прядями темных волос. При этом на лице у телезвезды видно грусть и усталость, она внимательно смотрит в объектив.

"Странно, как война отменила календарные выходные и рабочие дни в традиционном их понимании. Все стерлось и смешалось, теперь ты можешь выполнить то или иное ранее простое дело при условии стечения хуллиарда обстоятельств", - подписала сторис Мария.

Она также заинтриговала съемками любимого проекта своих зрителей: "Вот сейчас вылетаю с надеждой снять ваш любимый проект. Куда?".

Судя по геолокации, Ефросинина сделала этот снимок для сторис в польской столице Варшаве.

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