Джамала виступила у чорній сукні з декоративними елементами-мотузками на спідниці та рукавах.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала, яка стала переможницею конкурсу "Євробачення" у 2016 році, дала свій перший виступ в Україні за 8 місяців повномасштабної війни. Воно відбулося у київському музеї Ханенків. Кадрами з виступу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Джамала виступила у чорній сукні з декоративними елементами-мотузками на спідниці та рукавах. Коли співачка рухалася на імпровізованій сцені – мотузки з вузликами нагадували маленькі батоги або стрічки.

В якості головного убору співачка обрала золотий обідок - з лаврового листя та монеток. Подібний одночасно до корони, вінку та головного убору індійського воїна. Образ доповнювали макіяж з акцентом на очі та розпущене по плечах волосся.

"Склалося як є. По-домашньому тепло і надзвичайно красиво. У маленькій кімнатці, яка колись була вітальнею Ханенків, вперше ми зіграли "Поклик" і зібрали понад 200 тис. для 57 бригади", - написала під кадрами Джамала .

Користувачі не могли залишити співачку без компліментів та почали засипати її хвалебними коментарями, називаючи "феєю, красунею та богинею".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.