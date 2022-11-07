Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, ще до війни стала тренером вокального шоу "Голос країни". У жовтні телеканал "1+1" вирішив продовжити випускати в ефір цей проект, і Надя залишилася тренером. Так, нещодавно артистка поділилася у своєму Instagram забавними кадрами зі зйомок "Голосу".

Як бачимо, на зйомки чергового випуску вокального шоу прийшов відомий музикант Артем Пивоваров. Судячи з знімків, Надя та Артем у дуже теплих відносинах, мабуть, вони потоваришували ще більше під час зйомок спільного кліпу "Думи".

На нових фотографіях Дорофєєва відображена в спокусливій білій міні-сукні, яка підкреслила її ніжки та тонку талію. Волосся співачки розпущене та красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж та сором'язлива посмішка. На одному з кадрів Надя та Артем ніжно обіймаються прямо на тренерському кріслі "Голосу країни".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію Наді: "Чекаємо вже ефір", "Мені так подобається, як Надя виглядає в цьому образі", "Класні", "Дуже тебе любимо", "Дуже переживаю", "Краща співачка", "Не обіймай її, на твоєму місці має бути я", "Це знімалося минулого року?", "Надя Дорофєєва, я вас дуже люблю", "Твій образ на нокаутах, він просто неймовірний".

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