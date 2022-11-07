Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, еще до войны стала тренером вокального шоу "Голос країни". В октябре телеканал "1+1" принял решение продолжить выпускать в эфир этот проект, и Надя осталась тренером. Так, недавно артистка поделилась в своем Instagram забавными кадрами со съемок "Голоса".

Как видно, на съемки очередного выпуска вокального шоу пришел известный музыкант Артем Пивоваров. Судя по снимкам, Надя и Артем в очень теплых отношениях, видимо, они подружились еще больше во время съемок совместного клипа "Думи".

На новых фотографиях Дорофеева запечатлена в соблазнительном белом мини-платье, которое подчеркнуло ее ножки и тонкую талию. Волосы певицы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж и застенчивая улыбка. На одном из кадров Надя и Артем нежно обнимаются прямо на тренерском кресле "Голосу країни".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Нади: "Ждем уже эфир", "Мне так нравится, как Надя выглядит в этом образе", "Классные", "Очень тебя любим", "Очень переживаю", "Лучшая певица", "Не обнимай ее, на твоем месте должен быть я", "Это снималось в прошлом году?", "Надя Дорофеева, я вас очень люблю", "Твой образ на нокаутах, он просто невероятен".

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