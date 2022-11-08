Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян та їхній вояк. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на росіянку з безглуздою посмішкою.

Як відомо, днями в соцмережах стало вірусним відео з російською матір'ю, яка з дурною усмішкою на обличчі розповідає, що відправила на війну в Україну одразу двох синів. Ця жінка з натхненням відповіла на запитання в інтерв'ю, що з гордістю проводжає синів на війну.

Великий вирішив спародувати цю російську матусю. Він записав відео на залізничному вокзалі на тлі поїздів і приміряв образ цієї жінки – одягнув схожу куртку, шапку та зобразив її безглузду посмішку. Відео він теж записав у форматі інтерв'ю та додав туди деяких кумедних деталей.

У підписі до публікації Юрій написав: "Двоє синів проводжаю!". ІНТЕРВ'Ю зі щасливою матір'ю чМобіків. Сміємося – отже, не здаємось. Дякую співавторам за допомогу". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію коміка, завдяки його за такі пародії та сміх.

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