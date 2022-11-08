Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и их вояк. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на россиянку с дурацкой улыбкой.

Как известно, на днях в соцсетях стало вирусным видео с российской мамашей, которая с дурацкой улыбкой на лице рассказывает, что отправила на войну в Украину сразу двух сыновей. Эта женщина с вдохновением ответила на вопросы в интервью о том, что с гордостью провожает сыновей на войну.

Великий решил спародировать эту русскую мамашу. Он записал видео на железнодорожном вокзале на фоне поездов и примерял образ этой женщины – надел похожую куртку, шапку и изобразил ее дурацкую улыбку. Видео он тоже записал в формате интервью и добавил туда некоторых забавных деталей.

В подписи к публикации Юрий написал: "Два сына провожаю!". ИНТЕРВЬЮ со счастливой матерью чМобиков. Смеемся – значит, не сдаемся. Спасибо соавторам за помощь". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию комика, благодаря его за такие пародии и смех.

Напомним, Звезда "Женского квартала" Песик получила нетипичный "сувенир" от бойцов ВСУ с передовой: "Такое огромное...".

Как сообщала Politeka, "Самая сложная болезнь, которую переживал": жена Павлика поделилась, как чувствует себя годовалый сын.

Также Politeka писала, что Джамала в золотом венке выступила в Украине, показав чарующую атмосферу: "В маленькой комнатушке...".