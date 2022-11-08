Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка виклала кадри з Вакарчуком, зроблені в студії "Голосу країни".
Як виявилося, Христина стала зірковою порадницею Святослава у вокальному шоу, а точніше в тій частині, що її було знято до початку війни. Як відомо, музикант посідав місце тренера на початку шоу, проте після початку війни відмовився продовжувати зйомки у проекті.
У своєму пості Соловій написала: "Для багатьох із вас моя поява на українській сцені почалася з @goloskrainy_official (здається, це було ніби вчора, але минуло вже стільки років). Я не перемогла у шоу і це не було моєю ціллю, пам‘ятаєте? Кожного сезону я з трепетом слухаю як талановиті учасники проекту виконують вже мої авторські пісні. Цього разу на Голосі Країни я у ролі радниці @sviatoslav.vakarchuk, на боці самобутніх учасників, які не виграють в шоу, але прагнуть стати самобутніми українськими артистами. І хай з українською піснею їх почує весь світ. Як це було - дивіться на YouTube-каналі "Голос Країни". Зйомки проходили до 24.02.22".
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