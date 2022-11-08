Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила кадры с Вакарчуком, сделанные в студии "Голоса країни".

Как оказалось, Христина стала звездной советчицей Святослава в вокальном шоу, а точнее в той части, что была снята до начала войны. Как известно, музыкант занимал место тренера в начале шоу, однако после начала войны отказался продолжать съемки в проекте.

В своем посте Соловий написала: "Для многих из вас мое появление на украинской сцене началось с @goloskrainy_official (кажется, это было вчера, но прошло уже столько лет). Я не победила в шоу, и это не было моей целью, помните? Каждый сезон я с трепетом слушаю как талантливые участники проекта исполняют уже мои авторские песни. В этот раз на Голосе Страны я в роли советницы @sviatoslav.vakarchuk, на стороне самобытных участников, которые не выиграют в шоу, но стремятся стать самобытными украинскими артистами. И пусть с украинской песней их услышит весь мир. Как это было – смотрите на YouTube-канале "Голос страны". Съемки проходили до 24.02.22".

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