Актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, що смачного та корисного можна приготувати для родини.

Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук вирішила поділитися рецептом супу-пюре з броколі.

Для приготування нам знадобляться:

Броколі: 500 гр

Вода: 1 л

Вершки (20-33% жирності): 200 мл

Картопля (великі): 2 шт.

Цибуля: 1 шт.

Часник: 2 зубч.

Вершкове масло: 1 стол.

Перець чорний мелений: за смаком

Креветки за бажанням

"Дуже простий рецепт, з яким впорається навіть кулінар-початківець. Спочатку підготуйте необхідні інгредієнти за списком. Брокколі можете брати свіжу чи заморожену. Картопля потрібна велика, якщо картопля середнього розміру, краще взяти 3-4 штуки. Чим більше картоплі, тим густішим буде суп", — пояснює Саліванчук.

У капусти потрібно зрізати стебло. Вага частини з суцвіттями повинна бути 500 г, тому беріть капусту з запасом. Розберіть частину, що залишилася на суцвіття.

"Викласти суцвіття в миску з холодною підсоленою водою і залишити на 10 хвилин. Якщо в капусті жучки, вони спливуть на поверхню. Потім воду злийте, а капусту наріжте невеликими шматочками. Очистіть картоплю і наріжте середніми кубиками. Цибулину очистіть і наріжте дрібними кубиками. Часник порубайте ножем. У каструлі закип’ятіть 1 л води, викладіть картоплю та броколі. Все посоліть та перемішайте. Доведіть воду до кипіння та варіть суп на середньому вогні приблизно 10 хвилин", — пише Ганна.

Тим часом у сковороді треба розтопити вершкове масло та обсмажити на ньому цибулю та часник приблизно 2 хвилини до появи яскравого аромату.

"Перекладіть цибулю в каструлю із супом. Проваріть разом 5-7 хвилин при слабкому кипінні або трохи довше до готовності овочів. Суп добре подрібніть занурювальним блендером до однорідного пюре і гладкості. Влийте вершки, перемішайте. Вершків можете додавати більше або менше і тієї жирності, яка більше подобається. Враховуйте свої переваги в консистенції супу. Поверніть каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Суп посоліть, поперчіть до смаку. І як тільки з’являться перші бульбашки, заберіть каструлю з вогню. Я додала креветки та грінки, і кунжут, але це все по бажанню👍", — показала актриса.

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