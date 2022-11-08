Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук решила поделиться рецептом супа-пюре из брокколи.

Для приготовления нам понадобятся:

Брокколи: 500 гр

Вода: 1 л

Сливки (20-33% жирности): 200 мл

Картофель (большие): 2 шт.

Лук: 1 шт.

Чеснок: 2 зубч.

Сливочное масло: 1 стол.

Перец черный молотый по вкусу

Креветки по желанию

"Очень простой рецепт, с которым справится даже кулинар-новичок. Сначала подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Брокколи можете брать свежую или замороженную. Картофель нужен большой, если картофель среднего размера, лучше взять 3-4 штуки. Чем больше картофеля, тем густее будет суп", - объясняет Саливанчук.

У капусты нужно срезать стебель. Вес части с соцветиями должен быть 500 г, поэтому берите капусту с запасом. Разберите оставшуюся часть на соцветия.

"Выложить соцветия в миску с холодной подсоленной водой и оставить на 10 минут. Если в капусте жучки, они всплывут на поверхность. Затем воду слейте, а капусту нарежьте небольшими кусочками. Очистите картофель и нарежьте средними кубиками. Чеснок порубите ножом. В кастрюле вскипятите 1 л воды, выложите картофель и брокколи. Все посолите и перемешайте. Доведите воду до кипения и варите суп на среднем огне около 10 минут", — пишет Анна.

Тем временем, в сковороде нужно растопить сливочное масло и обжарить на нем лук и чеснок примерно 2 минуты до появления яркого аромата.

"Переложите лук в кастрюлю с супом. Проварите вместе 5-7 минут при слабом кипении или немного дольше до готовности овощей. Суп хорошо измельчите погружным блендером до однородного пюре и гладкости. Влейте сливки, перемешайте. Сливок можно добавлять больше или меньше и той жирности, которая больше нравится. Учитывайте свои предпочтения в консистенции супа. Верните кастрюлю на огонь, доведите до кипения, но не кипятите. Суп посолите, поперчите по вкусу. И как только появятся первые пузырьки, заберите кастрюлю с огня. Я добавила креветки и гренки, и кунжут, но это все по желанию 👍", - показала актриса.

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