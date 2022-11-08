Тіна Кароль не потрапила до нового складу журі Нацвідбору на Євробачення-2023, і це здивувало багатьох фанів Нацвідбору.

Нагадаємо, 7 листопада, завершилось опитування у застосунку Дія щодо претендентів у журі на Нацвідбір. За його результатами найбільше голосів підтримки отримали Тарас Тополя — лідер гурту «Антитіла», доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, співачка та авторка пісень Джамала, а також фронтвумен рок-гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тисяч користувачів.

Трохи голосів не вистачило Тіні Кароль і вона, посівши четверту сходинку, не змогла увійти до трійки.

Це, як виявилося, деяких користувачів соцмереж здивувало, а деяких навіть порадувало:

«Люди, дякую, що нема Кароль», «Ого, Тіну продинамілі! Ось це нежданчик», «Нарешті не буде Кароль, дістала».

Також користувачі соцмереж радіють, що у склад журі потрапив Тарас Тополя і Юлія Саніна і висловлюють обурення, що не буде Катерини Павленко з гурту Go_A, кандидатура якої також була у голосуванні:

«Катерина Павленко ван лав, дуже шкода», «Наступного разу будь ласка самі обирайте журі, бо це битва фанбаз».

У той же час деякі пригадали, що казав Тополя на адресу пісні Катерини «Соловей»:

«І, типу, Тополя? Серйозно? Я ніколи йому не пробачу тої крінжової дурні, яку він писав про Go_A у рік їхньої перемоги на нацвідборі».

Нагадаємо, раніше на результати голосування відреагувала сама Тіна Кароль.

Також повідомлялось, як українці відреагували на результати голосування.