Українська співачка Камалія росла в родині військового, тож служба в армії їй не видається чимось далеким. В інтерв'ю для "ЖВЛ" вона зізналася, що всерйоз розмірковує про можливість вступити до лав Збройних сил України.

Як з'ясувалося, після повномасштабного нападу росії на Україну Камалія планувала вступити до тероборони, проте мама знаменитості відмовила її від цієї витівки. Чоловік співачки пакистанський мільярдер Мохаммад Захур підтримав дружину.

"У мене дуже велике оточення військових. І сестра у ЗСУ. Я дочка військового. Я виросла, можна сказати, на полігоні. Мені військові зараз кажуть, що те, що я роблю для України, тим би я й займалася в армії. Тільки офіційно. Тому я зараз знову про це думаю", – поділилася Камалія.

Своїми намірами зірка вже поділилася із чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Чоловік-мільярдер відреагував дуже несподівано. Він запевнив, що не заважає бажанням дружини, адже у ЗСУ не всі перебувають на передовій.

"Я не проти і поважаю її бажання. Крім того, в армії ж не лише воюють на передовій. Там же є тисяча інших посад. Це не лише гвинтівка і вперед. Тому якщо десь у тилу допомогти армії, чому ні?" – зазначив він.

Нагадаємо, що найбагатша співачка України Камалія несподівано попросила про допомогу.

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України Камалія покрасувалася перед українцями з новою піснею.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України Камалія здивувала незвичайним фото з чоловіком-мільярдером.