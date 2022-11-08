Украинская певица Камалия росла в семье военного, поэтому служба в армии ей не кажется чем-то далеким. В интервью для "ЖВЛ" она призналась, что всерьез размышляет о возможности вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Как выяснилось, после полномасштабного нападения россии на Украину Камалия планировала вступить в терроборону, однако мама знаменитости отговорила ее от этой затеи. Муж певицы пакистанский миллиардер Мохаммад Захур поддержал жену.

"У меня очень большое окружение военных. И сестра в ВСУ. Я дочь военного. Я выросла, можно сказать, на полигоне. Мне военные сейчас говорят, что то, что я делаю для Украины, тем бы я и занималась в армии. Только официально. Поэтому я сейчас снова об этом думаю", – поделилась Камалия.

Своими намерениями звезда уже поделилась с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Муж-миллиардер отреагировал весьма неожиданно. Он заверил, что не мешает желаниям жены, ведь в ВСУ не все находятся на передовой.

"Я не против и уважаю ее желание. Кроме того, в армии же не только воюют на передовой. Там же есть тысяча других должностей. Это не только винтовка и вперед. Поэтому если где-то в тылу помочь армии, почему нет?" – отметил он.

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