Камалія зізналася, що її чоловік Мохаммад Захур почав менше працювати, тож заробітку у нього зараз практично немає.

Камалія одружена з пакистанським мільярдером Захуром. Він має кілька бізнесів в Україні, але через повномасштабну війну майже всі вони "заморожені". Українська співачка розповіла в інтерв'ю для "ЖВЛ", що війна вплинула на фінансове становище її родини та поскаржилася на безгрошів'я.

Камалія зізналася, що її чоловік Мохаммад Захур почав менше працювати, тож заробітку у нього зараз практично немає.

"Вважайте, що бізнесу практично немає. Усі офісні центри порожні, заводи працюють на 30-40% потужності. І він не працюватиме, допоки війна не закінчиться", - додав чоловік співачки.

Камалія скаржиться, що теж не може утримувати сім'ю. З початку повномасштабного російського вторгнення вона виступає лише на благодійних заходах, де збирає гроші для нашої країни. До того ж у неї свій фонд, який теж потребує вкладень.

"Доводиться заощаджувати. Ми не ходимо так часто в якісь дорогі ресторани. Немає настрою, невтішно, не хочеться. Чоловіку важко, і в мене зараз немає комерційних концертів, тільки благодійні. Все йде до фонду, все йде на допомогу. Тому зараз не до розкоші", – поділилася Камалія.

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