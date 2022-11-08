Камалия призналась, что ее муж Мохаммад Захур стал меньше работать, поэтому заработка у него сейчас практически нет.

Камалия замужем за пакистанским миллиардером Захуром. У него несколько бизнесов в Украине, но из-за полномасштабной войны почти все они "заморожены". Украинская певица рассказала в интервью для "ЖВЛ", что война повлияла на финансовое положение ее семьи и пожаловалась на безденежье.

Камалия призналась, что ее муж Мохаммад Захур стал меньше работать, поэтому заработка у него сейчас практически нет.

"Считайте, что бизнеса практически нет. Все офисные центры пустые, заводы работают на 30-40% мощности. И он не будет работать, пока война не закончится", - добавил муж певицы.

Камалия жалуется, что тоже не может содержать семью. С начала полномасштабного российского вторжения она выступает только на благотворительных мероприятиях, где собирает деньги для нашей страны. К тому же у нее свой фонд, который тоже нуждается во вложениях.

"Приходится экономить. Мы не ходим так часто в какие-то дорогие рестораны. Нет настроения, нерадостно, не хочется. Мужу тяжело, и у меня сейчас нет коммерческих концертов, только благотворительные. Все идет в фонд, все идет на помощь. Поэтому сейчас не до роскоши", – поделилась Камалия.

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