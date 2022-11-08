Під час концерту артистка виходила зі сцени до своїх шанувальників, а також Олександра Зарицька тримала в руках український прапор, при цьому мило посміхалася.

Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька зараз перебуває в США, де вона дає благодійні концерти і розповідає про те, що відбувається в Україні. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явився новий пост, де вона поділилася кадрами з чергового виступу.

Як виявилося, не обійшлося і без ефектної професійної фотосесії, яка зачаровує чуттєвим j,hfpjvом та ідеально підібраними та продуманими до дрібниць стильними комбінаціями та рішеннями.

Так, під час виступу тренер "Голосу країни-12" постала у тренчі з імітацією шкіри, який накинула поверх чорного топу. В якості аксесуарів Олександра Зарицька віддала перевагу акуратним кільцям і кулончику.

Під час концерту артистка виходила зі сцени до своїх шанувальників, а також Олександра Зарицька тримала в руках український прапор, при цьому мило посміхалася.

Підписники співачки оцінили її фото, а також виступ та залишили безліч захоплених коментарів. Ось одні з них: "Був драйв на почуття, бажаю всім 🇺🇦 випробувати це зі Казкою", "Твій божевільний ритм не має заборон", "Ці хлопці, приголомшливі!", "Вогонь", "Це було щось несподівано! !! сподіваюся побачити тебе знову! Мене знесло, дякую за шалений драйв".

Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька знайшла своє місце сили в Україні.

Також Politeka писала, що солістка "KAZKA" Зарицька без сорому показала, як виглядає у звичайному житті.

Як Politeka повідомляла, солістка "KAZKA" Зарицька показала промовисте відео про те, чому рф це зло.