Во время концерта артистка выходила со сцены к своим поклонникам, а также Александра Зарицкая держала в руках украинский флаг и при этом мило улыбалась.

Как сообщает Politeka.net, cолистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая сейчас находится в США, где она дает благотворительные концерты и рассказывает о происходящем в Украине. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появился новый пост, в котором она поделилась кадрами с очередного выступления.

Как оказалось, не обошлось и без эффектной профессиональной фотосессии, которая завораживает чувственным образом и идеально подобранными и продуманными до мелочей стильными комбинациями и решениями.

Так, во время выступления тренер "Голосу країни-12" предстала в тренче с имитацией кожи, который набросила поверх черного топа. А качестве аксессуаров Александра Зарицкая отдала предпочтение аккуратным кольцам и кулончику.

Во время концерта артистка выходила со сцены к своим поклонникам, а также Александра Зарицкая держала в руках украинский флаг и при этом мило улыбалась.

Подписчики певицы оценили ее фото, а также выступление и оставили множество восторженных комментариев. Вот одни из них: "Был драйв на чувства, желаю всем 🇺🇦 испытать это с Сказкой", "Твой сумасшедший ритм не имеет запретов", "Эти ребята, потрясающие!", "Огонь", "Это было что-то неожиданное!!! надеюсь увидеть тебя снова! Меня снесло, спасибо за бешеный драйв".

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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