Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова продовжила свою розповідь про те, як впоратися з аб’юзом.

"Головне, що я сказала в той час собі, коли ситуація набула критичної точки кипіння, коли я все ж таки прийняла рішення: «Стоп, з мене досить!». -Марино, ти впораєшся! Вір у себе, у свої можливості. Перший час тобі буде дуже складно. У тебе не буде того життя, що раніше, воно буде інакшим і я впевнена, що воно тобі сподобається. Потрібно буде прилаштуватися до інших умов та комфорту, але то буде твій власний простір, який ти побудуєш самостійно, як вже доросла дівчинка", — зізнається Боржемська.

Вона додала, що потрібно буде працювати набагато більше, аніж раніше.

"Спати менше, швидко та вправно встигати розвозити дітей до школи та гуртків і встигати при цьому на роботу, щоб заробити на всі потреби, які у вас разом виникають. У тебе є міцний фундамент ти - твоє тіло, мозок, розум, руки та ноги. Головне не зволікай часом та не нехтуй людьми, які готові прийти на допомогу. Головне, їм чесно та відверто про це сказати: «Ви мені наразі потрібні». Побудувати нові стосунки з дітьми та дати їм розуміння ситуації та того, що перший час на нас чекає (повірте, їм не потрібно багато говорити про те, хто та скільки для них робить, вони самі все згодом побачать і зрозуміють)", — пише зірка "Зважені та щасливі".

За її словами, потрібно навчитися вчасно ставити крапку та не тримати те, чого ти вже не в силах утримати.

"Так – боляче, так – шкода, так – нестерпно, так – зруйновано. А як знайти себе та сили? Якщо ти постійно шукаєш відповіді і не береш на себе відповідальність зробити дію та прийняти рішення. Я можу на цю тему багато чого сказати та проаналізувати. Але що я для себе винесла - що завжди є вихід. Головне, знайти двері на вихід, щоб відчинити😉", — наголосила Марина Боржемська.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.