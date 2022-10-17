Популярна українська фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала, як підросли її діти від боксера В'ячеслава Узелкова.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина спортсмена поділилася одразу трьома яскравими кадрами з дітьми — сином Робертом та донькою Олівією.

Боржемська опублікувала миле селфі, на якому вони втрьох позують у салоні авто, а також показала себе та дітей у повний зріст. Роберт сильно виріс та вже "обігнав" маму.

"Моє натхнення та життя❤️Коли у мене запитують, що мене мотивує та надихає, вони - моя перша і найголовніша відповідь", — зворушливо підписала світлини Марина.

Шанувальники в коментарях засипали зірку "Зважені та щасливі" та її дітей компліментами: "Наші діти,це головне в житті! Ви як завжди не перевершені,дуже гарні і щасливі! Хай ангели оберігають вашу родину!❤️", "Як виріс вже синок)", "Які ви гарні! Молодці! Дружні розумашкі! Щастя вам !", "Так , діти - найдорожчий скарб!Мілашки🔥😍".

Відзначимо, раніше Марина Боржемська розповіла, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком В'ячеславом Узелковим. За кілька днів після вторгнення рф в Україну екс-подружжю вперше з часів розлучення у 2018 році вдалося спокійно поговорити, але перемир'я тривало не довго. Марина заявила, що потім Узелков почав її переслідувати своїми смс-повідомленнями з погрозами.

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