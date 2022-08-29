Як повідомляє Politeka.net, екс-дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова нарешті зустріла нове кохання. Популярна телезірка, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська не приховує, що зараз у її житті є чоловік. Про це вона повідомила в інтерв'ю проекту "Як ти?" з Григорієм Решетником.
Марина Боржемська зізналася, що зараз їй у новому коханому все подобається, втім вона поки не хоче покладати на нього багато надій.
"Я до себе підпустила одну людину ближче, ніж я підпускала за останні роки когось. Я дозволила йому робити те, що він хоче, стосовно мене. Я собі трохи дозволила бути з нею дівчиною. Але я ще не хочу сильно очаровуватись, щоб не розчаровуватись", - розповіла вона.
За словами Марини Боржемської, знайомство було випадковим. Вони зустрілися на вулиці, і він запросив її на каву. Її дочка Олівія відповіла за маму, та ще й дала чоловікові номер телефону і не помилилася - він робить Марину щасливою.
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"Я стала частіше посміхатися і діти сказала: "Мам, у тебе так сяють очі останнім часом". Роберт мені постійно каже: "Мам, я дуже хочу, щоб ти була щаслива, але я дуже хочу, щоб це була гідна людина, насамперед, стосовно тебе. Якщо він буде по відношенню до тебе гідним, то він буде таким самим і до нас. Я хочу, щоб він тебе пристрасно любив", - поділилася зірка.
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