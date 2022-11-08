В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова продолжила свой рассказ о том, как справиться с абьюзом.

"Главное, что я сказала в то время себе, когда ситуация приобрела критическую точку кипения, когда я все же приняла решение: «Стоп, с меня хватит!». -Марина, ты справишься! Верь в себя, в свои возможности. Первое время тебе будет очень сложно, у тебя не будет той жизни, которая раньше, она будет иной, и я уверена, что она тебе понравится, нужно будет пристроиться к другим условиям и комфорту, но это будет твое собственное пространство, которое ты построишь самостоятельно как уже взрослая девочка", - признается Боржемская.

Она добавила, что нужно будет работать гораздо больше, чем раньше.

"Спать меньше, быстро и умело успевать развозить детей в школу и кружки и успевать при этом на работу, чтобы заработать на все потребности, которые у вас вместе возникают. У тебя есть крепкий фундамент ты - твое тело, мозг, ум, руки и ноги. Главное не медли и не пренебрегай людьми, которые готовы прийти на помощь. Главное, им честно и откровенно об этом сказать: «Вы мне сейчас нужны». Построить новые отношения с детьми и дать им понимание ситуации и того, что в первое время нас ждет (поверьте, им не нужно много говорить о том, кто и сколько для них делает, они сами все со временем увидят и поймут)", - пишет звезда "Зважені та щасливі".

По ее словам, нужно научиться вовремя ставить точку и не держать то, что ты уже не в силах удержать.

"Да – больно, да – жаль, да – нестерпимо, да – разрушено. А как найти себя и силы? Если ты постоянно ищешь ответы и не берешь на себя ответственность совершить действие и принять решение. Я могу на эту тему многое сказать и проанализировать. Но что я для себя вынесла - что всегда есть выход. Главное, найти дверь на выход, чтобы открыть 😉", - подчеркнула Марина Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.