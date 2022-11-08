Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк володарка стрункої фігури. Нотаріус може легко собі дозволити носити відверті спокусливі вбрання, що підкреслюють її точені форми. Одним із таких сміливих нарядів вона похвалилася на своїй сторінці в Instagram-Stories.

Усміхнена Христина Горняк одягла корсетний текстильний чорний корсетний ліф-топ і кокетливо накинула зверху кардиган оверсайз фасону. Спокусливий корсет також підкреслив її хвилюючі вигини. Вона доповнила образ такого ж відтінку брюками з високою посадкою. Дружина ведучого Володимира Остапчука весело позує перед об'єктивом фотографа та променисто посміхається до об'єктиву.

Її волосся розпущене по плечах, крім того вона обійшлася легким макіяжем. В якості аксесуарів Горняк обрала мінімалістичні прикраси - сережки-кільця та тонкі бласлети.

"Ну дуже хочу показати вам свій новий нереальний образ просто на кожен день або на вихідний день. Просто кайфую від свого образу. Я все частіше вибираючи комфортні для себе речі, але при цьому стильні. Тому мій новий костюм саме про комфорт і красу разом ", - зазначила у підписі до кадрів Христина Горняк.

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