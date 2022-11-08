Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк обладательница стройной фигуры. Нотариус может легко себе позволить себе носить откровенные соблазнительные наряды, подчеркивающие ее точеные формы. Одним из таких смелых нарядов она похвасталась на своей странице в Instagram-Stories.

Улыбчивая Кристина Горняк надела корсетный текстильный черный корсетный лиф-топ и кокетливо набросила сверху кардиган оверсайз фасона. Соблазнительный корсет также подчеркнул ее волнительные изгибы. Она дополнила образ такого же оттенка брюками с высокой посадкой. Жена ведущего Владимира Остапчука весело позирует перед объективом фотографа и лучезарно улыбается в объектив.

Ее волосы распущены по плечам, кроме того она обошлась легким макияжем. В качестве аксессуаров Горняк выбрала минималистические украшения - серьги-кольца и тонкие бласлеты.

"Ну очень хочу показать вам свой новый нереальный образ просто на каждый день или на выходной день. Просто кайфую от своего образа. Я все чаще выбирая комфортные для себя вещи, но при этом стильные. Потому мой новый костюм именно о комфорте и красоте вместе", - отметила в подписи к кадрам Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

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