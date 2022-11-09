У своєму Instagram Сумська часто демонструє свої обновки і таким чином підтримає вітчизняних виробників і майстрів.
Цього разу Сумська показала українцям сяючу прикрасу.
«Отримала нарешті цю неймовірну красу. Авторська брошка. Ручна робота. Це просто фантастична біжутерія і має сертифікат якості. Регіночка, обожнюю. Це просто фантастика!! Вау!», - емоційно висловилася про яскраву річ Сумська.
Нагадаємо, нещодавно Сумська повернулася з Іспанії, де приймала участь у благодійному проекті. Крім іншого, акторка опублікувала фото зі співачкою Іриною Білик, яка також виступала у цьому концерті.
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На заході збирали кошти на покупку твердопаливних котлів, щоб обігріти українських дітей.
Повернувшись з Іспанії до рідного Києва, Сумська зізналася, що їй після вогнів іншої країни незвична темрява і висловила упевненість в тому, що Україна переможе ворога.
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