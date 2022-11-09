Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська обожнює красиві речі, особливо, якщо вони екслюзивні.

У своєму Instagram Сумська часто демонструє свої обновки і таким чином підтримає вітчизняних виробників і майстрів.

Цього разу Сумська показала українцям сяючу прикрасу.

«Отримала нарешті цю неймовірну красу. Авторська брошка. Ручна робота. Це просто фантастична біжутерія і має сертифікат якості. Регіночка, обожнюю. Це просто фантастика!! Вау!», - емоційно висловилася про яскраву річ Сумська.

Нагадаємо, нещодавно Сумська повернулася з Іспанії, де приймала участь у благодійному проекті. Крім іншого, акторка опублікувала фото зі співачкою Іриною Білик, яка також виступала у цьому концерті.

"Моя прекрасна", – підписала фото акторка.

На заході збирали кошти на покупку твердопаливних котлів, щоб обігріти українських дітей.

Повернувшись з Іспанії до рідного Києва, Сумська зізналася, що їй після вогнів іншої країни незвична темрява і висловила упевненість в тому, що Україна переможе ворога.

Також нагадаємо, що українців здивував новий склад журі Нацвідобру на Євробачення.

В цьому році фінал Нацвідбору відбудеться без Тіни Кароль.

Крім того, Politeka.net писала, що Лілія Ребрик зачепила Сумську та Горбунова новим фото з чоловіком та доньками.