Українська ведуча та актриса Лілія Ребрик зворушила інших знаменитостей кадром із своїм чоловіком та дітьми.

Лілія Ребрик познайомилася з майбутнім чоловіком Андрієм Диким завдяки проекту "Танці з зірками". З 2011 року пара щаслива у шлюбі. Вони виховують двох донечок Діану (2012) та Поліну (2018).

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила зворушливе родинне фото, зроблене в салоні авто. Андрій сидить за кермом, поруч Лілія тримає в руках букет жовтих та синіх хризантем, а позаду — їхні донечки зі святковими повітряними кульками.

"Зараз так важливо дарувати радість…", — написала Ребрик під світлиною, додавши тег #якщоживітотребажити.

Публікацію лайками оцінили знамениті колеги Лілії: Ольга Сумська, Юрій Горбунов, Ганна Саліванчук та Григорій Решетнік.

Українці в коментарях також підтримали ведучу та захоплюються зірковим сімейством: "Хочу вас всіх обійняти. Дико люблю ❤️ Все обов'язково буде добре", "Прекрасні❤️", " Гарнюньки 🔥", "100%💙💛".

Додамо, Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

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